Ceará recolhe mais de 1,7 mil armas de fogo e registra aumento de 18,4% nas apreensões

Total de 1.759 armas de fogo foram retiradas de circulação no Ceará no primeiro trimestre de 2022, de acordo com balanço da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). O número de apreensões é 18,4% maior em relação à estatística medida no mesmo período de 2021. Entre o material resgatado pelas forças de segurança, revólver, pistola e espingarda são os principais tipos de armas de fogo apreendidas.

A pasta destaca que no último feriadão, entre os dias 25 e 27 de março, 58 armas foram recolhidas, além de 938 munições de calibres variados no Estado. Dentre elas, um fuzil estava escondido em uma caixa d’água de uma residência no bairro Pirambu, em Fortaleza. Considerando apenas a Capital, houve um aumento de 40,3% nas apreensões no primeiro trimestre deste ano, passando de 390 para 547 armas recolhidas.

O secretário Sandro Caron, titular da SSPDS, disse que os resultados representam um resultado positivo na luta contra a criminalidade no Estado. “Esse aumento do número de apreensões é decorrente de uma intensificação da integração de um maior uso de ferramentas de inteligência, de dados estatísticos de manchas criminais e de uma intensificação de ações ostensivas da Polícia Militar e das investigações da Polícia Civil. Tudo isso com o amparo da Coordenadoria de Inteligência (Coin)”, destacou o gestor em nota.

Em relação ao número de mortes violentas, o Ceará apresentou em março o menor registro de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) dos últimos 27 meses, desde dezembro de 2019, quando ocorreram 205 episódios no Estado. Quando comparado ao mesmo mês de 2021, março deste ano registrou queda de 8,8% em relação ao número de mortes violentas registradas. Os óbitos causados por intervenção policial, porém, aumentaram 27,3% considerando o mesmo período, passando de 11 mortes em 2021 para 14 episódios em 2022.

O número de roubos de veículos também caiu em março, considerando tanto os números de Fortaleza, como de todo o Ceará. Já nos registros do mês de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) — entendidos como todos aqueles classificados como roubo, exceto o seguido de morte (latrocínio) — houve um aumento de aproximadamente 4% em relação ao indicador registrado em 2021.





