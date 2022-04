Suspeito de estupro em Itaitinga estava escondido na casa de parentes

José Nascimento Veras, de 37 anos, suspeito de estupro contra uma mulher em via pública no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estava escondido na casa de parentes no município de Miraíma, a 205 quilômetros de Fortaleza. Ele foi localizado nessa terça-feira, 5.

Ao verificar a presença do cerco policial, que estava com mandado de prisão contra ele, José Nascimento cometeu suicídio. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social(SSPDS).

O homem não tinha antecedentes criminais. As equipes da Delegacia de Itaitinga viajaram de Fortaleza até Miraíma para fazer a captura.

A ação policial, conforme a SSPDS, contou com uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 1ª Companhia do 11º Batalhão.

Em nota, a pasta também reforçou que "a Polícia Civil mantém as diligências visando concluir o inquérito policial e remeter ao Poder Judiciário".

