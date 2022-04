Fortaleza terá plantio de cerca de 5 mil novas árvores nativas em abril

O Super Plantio de Abril, um projeto de arborização da Capital cearense que visa plantar cinco mil novas árvores ao longo deste mês, foi lançado na tarde desta quarta-feira, 6. A ação é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor).

Hoje, o lançamento teve a distribuição de 100 mudas no Parque Rachel de Queiroz, localizado no bairro Presidente Kennedy e escolhido como ponto inicial da ação. Conforme informações da Prefeitura, o objetivo do projeto é reforçar o compromisso de construir uma Fortaleza cada vez mais verde, ampliando a cobertura vegetal da Cidade.

No escopo do planejamento, além do Parque Rachel de Queiroz, mais plantios serão realizados nas demais regiões da Capital durante o mês, como: o canteiro central da Avenida Valparaíso, no Jangurussu; o entorno do Estádio Castelão, entre as avenidas Alberto Creveiro e Deputado Paulino Rocha; e o leito do Rio Maranguapinho.

Ainda pensando na perspectiva ambiental, a programação de lançamento do Super Plantio de Abril no Parque Rachel de Queiroz inclui outras ações de educação ambiental: ação de troca de mudas por recicláveis, oficinas do Plano de Educação Ambiental e Sanitária (Peas), oficinas e apresentações do Cuca Ambiental, exposição de equipamentos de manejo animal e doação de mudas pela Guarda Municipal e ação de sensibilização sobre o uso de focinheiras realizada pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

