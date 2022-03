Lollapalooza: Pequena Lô e Lorena Eltz denunciam falta de acessibilidade

As influenciadoras digitais Lorena Eltz e Pequena Lô falaram sobre a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência no Lollapalooza

Influenciadoras digitais utilizaram suas redes sociais para falar sobre a falta de acessibilidade do Lollapalooza, que aconteceu entre sexta-feira, 25, e domingo, 27, em São Paulo.

Pequena Lô, que sofre de uma síndrome rara que afeta seus ossos, precisou ser carregada por um desconhecido durante o evento porque não havia elevador. Ela publicou o vídeo da situação no seu perfil do Instagram.

"Esse rapaz que se disponibilizou para me pegar no colo para subir não me conhecia, e mesmo assim, ele teve a empatia de querer me ajudar”, afirmou em sua publicação.

“A gente paga o mesmo valor que todas as pessoas para aproveitar o evento e a gente não é incluído. Então acho que é o mínimo a ser feito é incluir a gente também, pra gente ter uma independência e poder aproveitar como todas as pessoas que estão ali e não são pessoas com deficiência”, continuou.

Lorena Eltz, que tem a doença de Crohn, passou por alguns problemas com sua bolsa de ileostomia (uma abertura criada para desviar o fluxo do intestino e fazer com que as fezes sejam armazenadas em uma bolsa).

“Algumas pessoas tomaram banho de chuva, mas eu tomei um banho de cocô. Lá dentro, eu não encontrei nenhum banheiro próximo, muito menos com prioridade para pessoa com deficiência”, começou em publicação.

“Eu tive que subir uma ladeira que fez com que minha bolsa se desenrolasse e eu acabasse com a bolsa vazada na minha calça, no meu tênis, e eu fiquei coberta de cocô passando a maior humilhação na frente de todo mundo”, disse.

Lorena Eltz afirmou que não voltou para os dias seguintes do evento, por medo do que poderia acontecer. "Fui sabendo que era um festival de música em um lugar gigante, mas não imaginei que não encontraria banheiro, água ou filas com prioridade pra pessoa com deficiência. Minha bolsa vazou, voltei chorando e acabei não conseguindo ir em mais nenhum dia com medo do que poderia acontecer".

