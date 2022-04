Caminhão que transportava cavalos tomba na BR-222; motorista e animais sofrem lesões

Cavalos eram transportados do Maranhão para Caucaia. Via ficou interditada por 30 minutos

Um caminhão que transportava cinco cavalos de alto valor tombou no quilômetro (km) 300 da BR-222, no município de Tianguá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tinha como destino a cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O motorista sofreu lesões leves. Já dois dos cavalos tiveram danos graves, segundo a PRF.

O acidente, que aconteceu por volta das 9 horas desta quarta-feira, 6, causou a interdição da via completamente por 30 minutos. A partir das 9h30min, uma faixa foi liberada. No entanto, o caminhão continua no local.

Segundo o motorista, os cavalos eram transportados de São João do Paraíso, no Maranhão, após participar de um evento.



