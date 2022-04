Fortaleza registra mínima de 21,6°C na madrugada deste sábado

Na madrugada deste sábado, 2, Fortaleza registrou temperatura mínima de 21,6°C, conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A Capital teve madrugada de chuva deixando a temperatura mais amena, por volta das 4 horas da manhã. O maior acumulado em Fortaleza, nas últimas 24 horas, ocorreu no posto Caça e Pesca, com 53,4 milímetros.

No balanço do órgão, o município de Piquet Carneiro, localizado na região Norte do Estado, atingiu a menor temperatura na madrugada deste sábado, com 20,4ºC. Em seguida, as temperaturas caíram na cidade de Viçosa do Ceará (21,1ºC), Iguatu (21,5ºC) e Fortaleza (21,6ºC).

A previsão para hoje na Capital é que pela manhã e à tarde, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva. À noite, céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva, conforme a Funceme.

Entre as 7 horas dessa sexta-feira, 1º, e as 7 horas deste sábado, 2, choveu em pelo menos 114 municípios cearenses. O boletim parcial da Funceme, atualizado às 9h22min, indica que o município de Cratéus registrou o maior acumulado das últimas 24 horas, com 85 mm.

Em seguida, os maiores registros foram em Jucás (80 milímetros); Fortim (80 milímetros); Icapuí (74 milímetros); Aquiraz (72 milímetros); Morada Nova (70 milímetros) e Maracanaú (70 milímetros).

