Cariri: chuvas causam danos no Crato e em Lavras da Mangabeira

As fortes chuvas que acontecem no Ceará estão causando transtornos em uma série de municípios na região do Cariri. Nessa quinta-feira, 24, as cidades de Crato e Lavras da Mangabeira registraram problemas devido ao volume de água.

No Crato, houve desabamento de residências, e as famílias afetadas precisaram ser realocadas. A Cascata do Crato, ponto turístico que é cortado por uma estrada, a água ganhou volume e velocidade, passando por cima da pista e impedindo o tráfego de veículos.

Sobre o assunto Março já é o mês mais chuvoso de 2022; acumulado está dentro da média, diz Funceme

Ceará: Ibiapaba, litoral e centro-sul registram maiores chuvas até sábado, aponta Funceme

Ceará tem 44 trechos apropriados para banho neste fim de semana

Mesmo com 13 açudes sangrando, situação hídrica do Ceará ainda preocupa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Lavras da Mangabeira, diversos locais no Centro da cidade registraram inundação, e há relatos de rompimento de várias barragens. Imagens recebidas pelo O POVO mostram pessoas circulando com água na altura dos joelhos, e pontos de passagem de carros e pedestres com alagamentos.

Na mesma cidade, o Rio Salgado está prestes a transbordar. A água já chega à altura da margem, no mirante do Parque do Povo. As arquibancadas, ao lado do mirante, já foram tomadas pela inundação.

Funceme indica continuação de chuvas no Cariri

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas devem continuar na região Sul do Ceará até esta sexta-feira, 25. No sábado, 26, a tendência é que a precipitação seja mais forte na faixa litorânea do Estado.

Segundo os dados da Fundação, o Crato registrou 46 mm de chuva entre as 7 horas da quinta-feira e as 7 horas de hoje. Lavras da Mangabeira teve índice de 28,7 mm no mesmo período, mas acumula 42 mm de precipitação nas últimas 48 horas.

Veja vídeos dos alagamentos no Crato e em Lavras da Mangabeira

Alagamento no Crato

Alagamento em Lavras da Mangabeira

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Servidores federais do Ceará são alvo de operação contra fraudes em concursos

Dois professores são denunciados por assédio sexual em Juazeiro do Norte

Suspeito por furto de chocolates e faqueiros em Maracanaú é capturado

Entenda o que é o crime de importunação sexual e a penalidade

Adolescente suspeito de tentativa de feminicídio é capturado em Pacatuba

Aniversário de Padre Cícero: Juazeiro comemora a data com programação especial

Data Magna: feriado terá 38 viagens extras no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé

Bombeiros tentam resgatar mulher que caiu em cacimba de areia em Juazeiro do Norte

Tags