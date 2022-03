Ceará tem 44 trechos apropriados para banho neste fim de semana

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgou nesta quinta-feira, 24, os novos boletins com apontamentos sobre os trechos de praias próprias para práticas recreativas em todo o Estado. Com o período chuvoso, os banhistas da orla fortalezense devem se atentar às adequações para evitar acidentes e afogamentos. Ao todo, o levantamento aponta 44 trechos apropriados para banho no Ceará neste fim de semana, 26 e 27 de março.

Fortaleza tem dez trechos adequados, entre eles destacam-se os setores Leste, com três: a praia nas proximidades da Praça 31 de março e o Centro (postos 16 ao 20), que corresponde à Beira Mar e Praia de Iracema; e no Oeste, com dois, destacando-se a praia da Barra do Ceará.

Os boletins da Capital, Litoral Leste e Litoral Oeste do Estado são feitos pela Gerência de Análise e Monitoramento da superintendência.

A Semace alerta que vários fatores podem influenciar na qualidade das águas, tais como: ligações clandestinas de esgotos, ocorrência de chuvas (que levam sujeira para o mar por meio das galerias pluviais), condições de maré, presença de animais, disposição inadequada de resíduos sólidos, adensamento urbano próximo e a presença de óleo.



Além disso, a autarquia recomenda que, antes de qualquer recreação no mar, os banhistas confiram o boletim de balneabilidade disponível no site da Semace ou através do aplicativo Semace Mobile.



Fortaleza - trechos próprios para banho:

- Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08 P

- Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07 P

- Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

- Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema P

- Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira P

- Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão P

- Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa P

- Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

- Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

- Posto 31 - Barra do Ceará

Litoral Leste do Ceará - aconselhável para banho:

- COFECO

- Porto das Dunas

- Prainha

- Presídio

- Iguape

- Barro Preto

- Batoque

- Barra Nova

- Tabubinha

- Morro Branco Velho

- Praia das Fontes

- Canto Verde

- Pontal de Maceió

- Canoa Quebrada

- Majorlândia

- Quixaba

- Redonda

Litoral Oeste do Ceará - aconselhável para banho

- Icaraí

- Tabuba

- Cumbuco

- Pecém

- Taíba

- Paracuru

- Lagoinha

- Flecheiras

- Mundaú

- Baleia

- Icaraí de Amontada

- Almofala

- Arpoeiras

- Jericoacoara

- Camocim - Próximo a travessia das balsas

- Bitupitá

- Cruz - Praia do Preá

