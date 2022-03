O Corpo de Bombeiros continua nesta sexta-feira, 25, a operação de resgate de uma senhora que caiu em uma cacimba de areia no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A vítima de 48 anos, que está há 20 horas presa no local, sofreu a queda junto com outra mulher de 36 anos, por volta das 14 horas de quinta-feira, 24. O poço tem aproximadamente 30 metros de profundidade e ficava no terreno da casa localizada na rua Pinto Madeira, no bairro Santa Tereza.

A mulher de 36, Maria Edilânea Moreira, foi resgatada ontem por volta das 17 horas. Devido à chuva na região durante à noite, os bombeiros tiveram que suspender temporariamente a procura, mas já retomaram a operação de resgate no início desta manhã, às 5h30min.

Bombeiros tentam resgatar mulher que caiu em cacimba de areia em Juazeiro do Norte: https://t.co/fsOnAqWblH pic.twitter.com/6t6bkNds5u

March 25, 2022

"A nossa dificuldade é ter um ponto de ancoragem para içar essa pedra, já está em torno de 600, 800 quilos ali, é muito grande, de 2,40 metros de espessura. Então, quando a gente vai içar não tem um ponto para a gente puxar, corre o risco de a gente puxar e cair mais uma parte", explica o comandante do 5º batalhão tenente Coronel Agnaldo Alexandre.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da CBN Cariri, o comandante disse que ainda não houve contato sonoro nem visual com a vítima de 48 anos, identificada como Sônia Cristina Pereira da Silva. "Está nas mãos de Deus. Ela estava catando as roupas no varal", disse Maria Pereira, a irmã de Sonia. Elas sabiam da cacimba desativada no quintal, mas havia uma tampa.

No momento, a família espera o resgate e pede a Deus que Sonia seja achada viva. Os bombeiros informaram ao repórter Guilherme Carvalho que a tampa que cedeu está localizada nesta manhã a aproximadamente 15 metros de profundidade do solo.

