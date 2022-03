Março já é o mês mais chuvoso de 2022; acumulado está dentro da média, diz Funceme

Janeiro e fevereiro acumularam volumes bem abaixo do balanço parcial de março. Se chuvas continuarem no Estado, mês pode ser encerrado com índices acima da média

Segundo mês da estação chuvosa no Ceará, março acumula bom volume de precipitações de acordo com balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgado nesta quinta-feira, 24. Até o momento, o Estado registra 222,2 milímetros (mm) de chuvas. O índice está dentro da média histórica do mês, que varia entre 172,6 mm e 241,08 mm, e supera com folga as quantidades pluviométricas de janeiro (168,2 mm) e fevereiro (64 mm).



Com cenário favorável para o registro de novas precipitações até sábado, 26, em todas as macrorregiões do Ceará, conforme previsto pela Funceme, é possível que março seja encerrado com acumulado acima da média. O volume registrado até agora já é maior do que aquele verificado no mês inteiro em 2021 (187,7 mm), mas fica abaixo do índice de 2020 (275,4 mm), ano que teve o março mais chuvoso desde 2008 (332,8 mm).



As macrorregiões com os maiores volumes de chuva registrados até aqui são o Cariri, Litoral de Fortaleza e Ibiapaba, com 326,3 mm, 301,1 e 271,5 mm, respectivamente, sendo que somente a primeira apresenta, por enquanto, precipitações acima da média histórica local. Já os menores acumulados pertencem ao Litoral do Pecém (216,5 mm) e Sertão Central e Inhamuns (171,8 mm).

De acordo com a Funceme, as chuvas mais expressivas neste mês em relação a fevereiro, por exemplo, foram causadas, principalmente, pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do território do Estado. O fenômeno, segundo o órgão meteorológico, é o principal sistema indutor de precipitações nesta época do ano.



Mais chuvas



Nova previsão divulgada nesta quinta-feira, 24, pela Funceme aponta tendência de mais chuvas em todas as macrorregiões do Ceará até o próximo sábado, 26. A faixa litorânea, Ibiapaba e a porção centro-sul do Ceará deverão concentrar os maiores volumes de chuvas.



Para esta sexta-feira, 25, especificamente, os acumulados mais expressivos tendem a ocorrer no centro-sul. Já no sábado, 26, o destaque pode ser a faixa litorânea, onde são esperadas chuvas principalmente entre a madrugada e o começo da manhã.



Conforme a Funceme, as chuvas esperadas para os próximos dias são resultado de vários fenômenos meteorológicos, como a formação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a influência de um Cavado de Altos Níveis (CAN), sistema que no momento está concentrado sobre o estado da Bahia. O órgão também acrescenta que variáveis locais, como temperatura, relevo e umidade, também colaboram para o cenário de mais precipitações.





