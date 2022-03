Adolescente suspeito de tentativa de feminicídio é capturado em Pacatuba

Um adolescente de 16 anos, suspeito de participação em um ato infracional análogo à tentativa de feminicídio contra outra adolescente, com a mesma idade, foi apreendido no município de Pacatuba, localizado há 238,6 km de Fortaleza. A ação foi executada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na última segunda-feira, 21, pouco após a ocorrência.



A tentativa de feminicídio ocorreu em uma via pública da cidade, no bairro Jereissati II. Na ocasião, a vítima foi atingida com golpes efetuados com um objeto perfurocortante.

O adolescente teria tido encontros com a jovem no início do ano, mas o relacionamento não foi adiante. Dessa maneira, ele não aceitava que a adolescente se envolvesse com outras pessoas, conforme a investigação policial.

A menina foi socorrida e encaminhada a um hospital em Fortaleza. O adolescente e uma faca foram apreendidos e encaminhados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi instaurado um ato infracional análogo à tentativa de feminicídio.

O caso será investigado pelo 24º Distrito Policial, em Pacatuba.



