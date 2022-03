Suspeito por furto de chocolates e faqueiros em Maracanaú é capturado

Um homem de 33 anos, foi preso em flagrante por furto de produtos em um shopping de Maracanaú. A captura foi realizada por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa quarta-feira, 23. Com ele, foram apreendidos chocolates e faqueiros.

O suspeito já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo. No dia do furto ao shopping, ele teria entrado no estabelecimento comercial e subtraído 30 barras chocolates e dois faqueiros com 24 peças. O material foi localizado em uma bolsa.

Sobre o assunto Bolsonaro no Ceará: "Vamos deixando para trás aquela cor vermelha, a cor do comunismo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por furto. Os objetos furtados foram restituídos à loja.

Tags