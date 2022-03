Aniversário de Padre Cícero: Juazeiro comemora a data com programação especial

Semana do Padre Cícero é marcada por comemorações na cidade. Como ícone do turismo religioso de Juazeiro do Norte, vários fiéis de cidades diversas se reuniram para celebrar o aniversário de 178 anos do padroeiro

Nesta quinta-feira, 24, comemora-se o aniversário do Padre Cícero Romão Batista, líder católico de grande influência no nordeste brasileiro. Com a data, Juazeiro do Norte, localizado a 489,2 km de Fortaleza, celebra os 178 anos do padroeiro com uma semana inteira dedicada às homenagens dos fiéis, turistas e admiradores, que se reuniram no centro da cidade, nas igrejas, nas capelas e no museu do padre.



De acordo com informações da coordenação do museu, que já foi no passado casa do padroeiro, nessa quarta-feira, 23, na véspera do evento, o fluxo de romeiros estava acentuado, com muita movimentação de católicos e visitantes que passaram no local para conhecer mais sobre a história do Padre Cícero. Já nesta quinta, 24, foi realizada uma missa especial em celebração à natalidade do padre na Colina do Horto.



Padre Cícero: influência no desenvolvimento comercial da cidade



Como primeiro incentivador da geração de renda por meio do comércio, o Padre Cícero é um fator crucial para a economia da cidade. Sob sua influência, uma pequena vila do interior transformou-se em um grande polo comercial que atrai visitantes de várias cidades do Nordeste.



Para a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Juazeiro do Norte, “é impossível imaginar a cidade sem a imagem de Padre Cícero”, pois além de símbolo de bondade, ele foi quem incentivou o desenvolvimento do comércio da região.



“Quando Padre Cícero fala que poderia se iniciar em cada quintal uma oficina, ele incentivou a produção do comércio e, assim, fez com que as pessoas começassem com a confecção de lampiões e com as habilidades em artesanato. Então, ele prestou um grande incentivo para o crescimento e o desenvolvimento do comércio em Juazeiro do Norte, que era um pequeno vilarejo e tornou-se uma das principais cidades do Estado, além de uma das maiores economias dele hoje”, destacou.



Prefeito Glêdson anuncia em primeira mão a realização do JuáForró



Em entrevista ao jornalista Farias Jr., da rádio CBN Cariri, ainda pensando na perspectiva de eventos na cidade, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, contou com exclusividade ao O POVO sobre a realização da festa junina JuáForró.



“Só não realizaremos o Juá Forró este ano se ocorrer um caso infortúnio, de força maior. Mas já estamos a passos muito corridos, para não dizer adiantados, no proposito de realizar o Juá Forró”, disse.



O evento tradicional junino, que não ocorre de forma presencial desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19, está nos planos da Prefeitura de Juazeiro do Norte, mas ainda passa por impasses quanto às dimensões em que a festa será projetada, tendo em vista os protocolos sanitários a serem cumpridos e as demandas de licitação.



“O 'X' da questão agora é saber o tamanho do JuáForró. Certamente, temos que começar pequeno, pois estamos em momento de ressaca da pandemia, que ainda não acabou. Precisamos vacinar as nossas crianças, e aqueles que não tomaram a dose de reforço, tomem. É muito importante, só assim poderemos nos livrar de vez desta fase”, pontuou o prefeito.



