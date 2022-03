Ceará: Ibiapaba, litoral e centro-sul registram maiores chuvas até sábado, aponta Funceme

No feriado da Data Magna do Ceará, nesta sexta-feira, 25, os maiores índices de chuva devem se concentrar no centro-sul. Em Fortaleza, pode haver chuva isolada entre a madrugada e a manhã

Os maiores acumulados de chuva no Ceará, até sábado, 26, devem se concentrar na região da Ibiapaba, na faixa litorânea e na porção centro-sul do Estado, conforme prevê a Fundação Cearenses de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As precipitações são esperadas em virtude de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Nesta sexta-feira, 25, feriado estadual da Data Magna do Ceará, os maiores índices de chuva devem se concentrar no centro-sul, enquanto no sábado, 26, é esperado chuva em todas as macrorregiões, com céu variando de nublado a parcialmente nublado. A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) e de um Cavado de Altos Níveis (CAN), que está sobre o Estado da Bahia, são fatores que influenciam a ocorrência de chuvas.

Choveu em 149 municípios cearenses entre às 7 horas desta quinta-feira, 24, e o mesmo horário dessa quarta-feira, 23, segundo dados atualizados pela Funceme às 16h50min de hoje. A maior precipitação aconteceu no município de Quixelô, localizado na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, com 97 milímetros (mm) de chuva. Outros 31 municípios da macrorregião também registraram chuva, com destaque para Catarina (70 mm) e Acopiara (48mm).

Em Fortaleza, o maior registro de chuva foi marcado no posto pluviométrico do bairro Pici, com 23 mm de precipitação. Em outras regiões da cidade, o índice ficou abaixo de 5 mm. Nos próximos dois dias, a Capital pode ter chuva isolada na sexta, entre a madrugada e a manhã. Já no sábado, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado até o fim da manhã, enquanto à tarde e à noite, espera-se céu com poucas nuvens.

Chuvas de março estão em torno da média, aponta balanço parcial

A seis dias do fim do mês, as chuvas de março no Ceará encontram-se em torno da média. Conforme balanço parcial divulgado pela Funceme, o acumulado até esta quinta-feira, 24, é de 223,2 milímetros. O número está dentro do que é considerado em torno da média, correspondente ao intervalo entre 172,6 mm e 241,08 mm.

As macrorregiões com os maiores acumulados em março são o Cariri, Litoral de Fortaleza e Ibiapaba, respectivamente com 326,6 mm , 299,6 mm e 273,9 mm. Dessas, somente o Cariri apresenta precipitações acima da média até esta quinta-feira. Já a macrorregião do Litoral Norte apresenta a maior distância da média histórica, com índice 8,8% abaixo do esperado.

Segundo a Funceme, as chuvas mais expressivas neste mês em relação a fevereiro, por exemplo, ocorreram, principalmente, pela maior proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema indutor de precipitações nesta época do ano.

