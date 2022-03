Data Magna: feriado terá 38 viagens extras no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé

Cerca de 18,6 mil passageiros embarcarão nos terminais rodoviários de Fortaleza, entre os dias 24 e 28 de março, durante o feriado da Data Magna, celebrado nesta sexta-feira, 25. Este número, projetado pela Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), representa um aumento de 9% em relação ao fluxo normal registrado na semana anterior.

No entanto, o fluxo encontra-se 28% abaixo do registrado no mesmo período no ano de 2019, antes da pandemia da Covid-19. Já comparado com o ano passado, há um aumento no número de passageiros de 108%. No total, as empresas de transporte disponibilizarão 38 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a demanda.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá e Iguatu. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Mossoró (RN) e João Pessoa (PB). A estimativa é que sejam realizadas 817 viagens durante os cinco dias, somadas as viagens normais e extras. O dia com maior fluxo deve ser na sexta-feira, com 4,6 mil passageiros passando pelo Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé.

Cuidados sanitários necessários para a pandemia, de acordo com protocolos governamentais vigentes, seguem sendo adotados pela administração dos terminais, segundo esclarece a Arce em nota. É exigido o uso da máscara e a disponibilização de álcool em gel, assim como a instalação de adesivos de distanciamento e a orientação sobre a necessidade do distanciamento social.

A agência recomenda que os passageiros adquiram os bilhetes de passagens de forma antecipada, chegando ao terminal rodoviário uma hora antes do embarque. Ainda, é fundamental conferir a documentação necessária para embarcar, principalmente das crianças, e checar se todas as bagagens estão identificadas com o nome.

Contatos úteis

Terminal Rodoviário: (85) 3256 2040 | 3256 5786

Juizado de Menores: (85) 3231 1015

Site do Terminal: www.rodoviariafortaleza.com



