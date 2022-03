Suspeito de cometer estupro de vulnerável é preso em Caririaçu

Um homem de 47 anos foi preso no município de Caririaçu, a 467, 2 km de Fortaleza, nessa quarta-feira, 16, um. O homem é suspeito de cometer um estupro de vulnerável contra um adolescente de 14 anos. A captura ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado da Bahia.

Conforme investigações da Polícia, o crime teria ocorrido na residência da vítima, na zona rural da cidade de Curaçá, na Bahia. A vítima seria o sobrinho do suspeito. Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Jurisdição Plena da cidade de Curaçá (BA).

Após buscas, as Forças de Segurança da Bahia identificaram que o homem estava em território cearense.

Assim, o suspeito foi capturado em via pública no município e encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Na ocasião, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra ele pelo crime de estupro de vulnerável.



