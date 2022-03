Vídeo: criminosos invadem oficina de motos e executam cliente em Itapipoca

Um vídeo flagrou dois criminosos invadindo uma oficina de motos localizada no município de Itapipoca, a 139,9 quilômetros de Fortaleza. Um cliente do estabelecimento que aguardava atendimento foi executado. O crime aconteceu na última quarta-feira, 16.



Seis pessoas estavam na oficina e conversavam quando foram surpreendidas pela dupla armada, que chegou atirando contra o homem, que não teve nome divulgado. Os outros clientes se abaixaram, muito assustados, e em seguida fugiram. Um outro cliente que estava ao lado do alvo no momento do crime se escondeu no banheiro.

Execução dentro de oficina de motos em Itapipoca (Foto: reprodução/vídeo)



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por meio de nota, que o alvo da execução foi morto. O homem tinha 37 anos. O órgão não divulgou a identificação, mas afirmou que a vítima possuía antecedentes criminais por posse e porte ilegal de arma de fogo.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da PC-CE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. O caso é apurado pela Delegacia Regional de Itapipoca, unidade que realiza diligências com o intuito de identificar e localizar os suspeitos do crime.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673 7042

