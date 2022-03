Fortaleza e parte do Ceará amanhecem sob chuva nesta terça-feira, 15

A manhã desta terça-feira, 15, está sendo de chuvas em parte do Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a precipitação atinge pelo menos quatro macrorregiões do Estado.

A chuva em Fortaleza começou no início da madrugada. Os primeiros registros do órgão em Fortaleza foram logo após a meia-noite.

Além da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), há precipitações no Maciço de Baturité, no Jaguaribe e no Cariri. Com os ventos na direção Noroeste, a chuva deve atingir o Leste do Sertão Central e Inhamuns e o Litoral do Pecém ainda no começo da manhã.

Chuva já passa dos 20 mm em Fortaleza

Até o momento, a precipitação já passou dos 20 mm em Fortaleza. Nos posto de medição na Parangaba, foram registrados 23,5 e 23,9 mm.

Fora da RMF, os maiores acumulados foram em Jaguaruana, no Jaguaribe, com 18,4 mm, e em Missão Velha, no Cariri, com 11,2 mm. Os dados foram atualizados pela última vez às 5h11min.

Funceme prevê dia de chuvas

O boletim mais recente da Funceme, publicado nessa segunda-feira, 14, prevê chuvas em todo o Estado ao longo de hoje. A precipitação deve ser mais intensa que a registrada no dia anterior, segundo o órgão.

