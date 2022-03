Juazeiro do Norte retoma aulas presenciais para a educação infantil

Em formato híbrido, o retorno presencial da rede pública de ensino de Juazeiro do Norte tem acontecido desde o dia 31 de janeiro, quando foi iniciado o ano letivo para todas as séries

As aulas da educação infantil da rede pública de ensino de Juazeiro do Norte voltaram ao formato presencial nesta segunda-feira, 14. O retorno híbrido está acontecendo de forma gradual e por etapas desde o dia 31 de janeiro, quando foi iniciado o ano letivo para todas as séries do município cearense neste ano.



Desde o final de janeiro, as aulas voltadas para jovens e adultos da rede pública de ensino já estão em sua totalidade de forma presencial. Na sequência, a presencialidade começou a valer também para o oitavo e novo ano, sendo seguidas pelo sexto e sétimo, de acordo com a secretária da Educação de Juazeiro, Pergentina Jardim.

Sobre o assunto Estudantes da UFCA denunciam superlotação em ônibus no retorno às aulas presenciais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje, dá-se início à volta presencial da nossa educação infantil. É uma característica da educação infantil os primeiros dias serem de acolhimento, onde as nossas crianças são acolhidas pelas professoras, em um momento de readaptação à escola", explicou a secretária ao repórter Farias Júnior, em entrevista à rádio CBN Cariri nesta segunda-feira, 14.

Pergentina também pontuou que os professores dialogaram entre si e preparam as salas de aula para o retorno presencial dos alunos. "Foi feito um trabalho específico com cada núcleo gestor e cada coordenador pedagógico para que também fosse feito o acolhimento do professor para, consequentemente, ser feito o acolhimento dos nossos alunos", esclareceu.

Passaporte vacinal Covid-19

A apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19 tem sido exigida apenas para professores e funcionários das escolas, uma vez que nem todo o público infantil já foi imunizado contra a doença. No ato de matrícula, no entanto, as instituições pedem que seja apresentado o cartão das vacinações periódicas de cada criança.

Ainda, o uso de máscara continua sendo obrigatório para o público infantil dentro das escolas. "A gente tem um levantamento por escola das crianças que estão vacinadas e fazemos campanha de estímulo para que haja essa vacinação, porque a gente acredita que a proteção coletiva fica mais garantida", explicou a secretária Pergentina Jardim.

Sobre o assunto Após dois anos de pandemia, vírus ainda molda cotidiano no mundo; veja linha do tempo

Ceará soma 26.571 mortes e 1.234.029 casos de Covid-19

O retorno das turmas do primeiro ao quinto ano, no início deste mês, foi considerado tranquilo pela secretária em relação às normas sanitárias de prevenção à Covid-19. "As crianças estão se comportando e respeitando o distanciamento quando ele é necessário e solicitado", pontuou. Para controle dos casos suspeitos e positivos da doença, a Secretaria da Educação de Juazeiro conta com o Painel Covid.

"É um sistema nosso, feito no Excel, onde as escolas todos os dias nos informam se existe algum caso suspeito. A gente avalia como muito positivo ter retomado de forma gradual. A cada 14 dias, a gente avalia a possibilidade de retomar um pouco mais de alunos na nossa rede, exatamente com esse cuidado e observação para todos", completa Pergentina.

Tags