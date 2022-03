Funsaúde: resultado do concurso é homologado nesta segunda-feira, 14

No total, serão preenchidas seis mil vagas. Durante o processo seletivo, mais de 160 mil candidatos participaram do certame

O resultado final do concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará) foi homologado na edição desta segunda-feira, 14, do Diário Oficial do Estado (DOE). A publicação confirma a ordem de aprovados divulgada no início do mês pelo órgão estadual. No total, são seis mil vagas, sendo 5.581 para a área assistencial e 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior.

Conforme a Funsaúde, a convocação dos aprovados deve começar no mês de abril. Na área médica, são destinadas 1.055 vagas, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R$ 12.100 a R$ 23.833, variando de acordo com a formação e a carga horária semanal (24 horas ou 40 horas). Ao todo, mais de 160 mil candidatos participaram do processo seletivo, realizado em outubro do ano passado.

Inicialmente, as vagas previstas são para o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital de Messejana, o Hospital Infantil Albert Sabin, a Central de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde.

A Funsaúde é uma entidade criada pelo Governo do Estado e coordenada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Foi criada com o intuito de oferecer melhores resultados para o sistema de saúde do Estado.



