Foragido por estuprar criança de 7 anos em Sobral é preso em Goiânia (GO)

Um homem que estava foragido da Justiça do Ceará há quase um ano por suspeita de estupro de vulnerável foi preso nesta segunda-feira, 14, em Goiânia, capital do Estado de Goiás, durante operação conjunta das polícias civis cearense e goiana. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o crime teria ocorrido em Sobral, a 244 quilômetros de Fortaleza, em junho de 2021. A vítima é uma criança de 7 anos.

O crime é investigado por meio de um inquérito policial que foi instaurado na Delegacia Municipal de Sobral logo após o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O). Depois de saber que havia se tornado alvo de uma denúncia, o suspeito deixou a cidade, fugindo para o Estado de Goiás. O homem foi identificado, e contra ele foi expedido um mandado de prisão preventiva. Desde então, seguia sendo procurado pelas forças de Segurança do Ceará.

Com o apoio do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) de Sobral, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) conseguiu descobrir o paradeiro do suspeito. Ele agora passa pelos procedimentos cabíveis ao caso e será recambiado para o Ceará nas próximas horas, onde ficará recluso em uma unidade prisional. Para preservar a identidade da vítima, a SSPDS não divulgou nome e a idade do suspeito.