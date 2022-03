Cadela é resgatada após ficar presa entre duas residências em Canindé

Uma cadela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), no bairro Palestina, em Canindé, a 121,3 km de Fortaleza. O animal estava enclausurado em um espaço entre duas residências. A operação ocorreu na manhã desse domingo, 13.



Ao acionar o Corpo de Bombeiros por meio do número 193, o tutor do animal pediu apoio para resgatar a própria cadela, chamada “Pretinha”. No local, a equipe encontrou o animal assustado em um espaço estreito e de difícil acesso, entre as paredes de duas residências.

De acordo com informações dos bombeiros, para socorrer o animal foi utilizado um cambão – uma ferramenta que dispõe de um cabo com um laço e um nó de correr, onde foi feita uma amarração. Desta forma, a cadela conseguiu ser laçada com segurança, por meio de içamento, pela equipe de profissionais.



Com a operação de resgate concluída, o animal foi entregue sem ferimentos ao tutor.



