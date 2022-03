Chove em 112 municípios do Ceará entre domingo, 13, e a manhã de segunda, 14

A maior chuva foi registrada no posto de Quixoa, no município de Iguatu, com 95,2 milímetros.

Choveu em 112 municípios do Ceará entre a manhã de domingo, 13, até as 8h40 da manhã desta segunda-feira, 14, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior chuva foi registrada no posto de Quixoa, no município de Iguatu, com 95,2 milímetros. Em Cariús, as precipitações chegaram a 94 milímetros no mesmo intervalo de 24 horas. Em Fortaleza, a precipitação registrada no período foi de apenas 8mm.

Veja os 10 municípios com maiores precipitações de chuvas entre 13 e 14 de março:

1.Iguatu (95.2 mm);

2. Cariús (94 mm);

3. Jucás (68 mm);

4. Catarina (62 mm);

5. Alto Santo (61 mm);

6. Jaguaribara (55,8 mm);

7. Lavras da Mangabeira (54 mm);

8. Iracema (45 mm)

9. Acopiara (45 mm);

10. Morada Nova (43mm).

