Dia Nacional dos Animais: Fortaleza realiza ações de conscientização e castração

Na Capital, campanha de castração de gatos teve continuidade pela Coepa, no Vet Móvel do bairro São Gerardo, nesta segunda-feira, 14

Nesta segunda-feira, 14, comemora-se o Dia Nacional dos Animais e, com a data, a Prefeitura de Fortaleza promoveu uma série de atividades de conscientização em pontos da Cidade. No bairro Novo Mondubim, onde está atualmente uma das unidades do Vet Móvel, foi feita ação educativa para crianças. Na unidade, os animais podem ser levados para consultas e há castrações de cães e gatos após cadastramento pelo telefone. Até esta sexta-feira, 18, os interessados também podem adotar gatos castrados na Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).



A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coepa, realiza ainda a castração de gatos no Polo de Lazer da avenida Sargento Hermínio, no bairro São Gerardo. A ação teve início na quinta-feira, 10, foi interrompida na sexta-feira, 11, por conta de problemas de energia, mas estendida até hoje, 14 de março.



Sobre o assunto Ativista Luisa Mell critica passeios de Jericoacoara que retiram cavalos-marinhos da água

Bebê rinonceronte é batizado em homenagem à Rainha Elizabeth II na Inglaterra

Faturamento do setor pet cresce 27% em 2021 e atinge R$ 51,7 bi

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o secretário municipal Marcel Girão explicou que a Coepa gerencia duas unidades itinerantes e uma fixa, localizada ao lado da Clínica Veterinária Jacó. O foco da campanha de adoção são gatos capturados pela equipe do Vet Móvel com o apoio de protetores de animais. Os felinos, entre machos e fêmeas, serão castrados e direcionados a um lar temporário onde estarão disponíveis.



“Nós temos três Vet Móveis, um deles fica fixo ao lado da nossa Clínica Jacó e dois são itinerantes, a cada mês nós estamos em dois bairros diferentes. A nossa meta é realizar, pelo menos, dois mutirões de castração em bairros diferentes a cada mês”, afirma Marcel.



De acordo com levantamentos da Prefeitura de Fortaleza, mais de 100 mil animais vivem nas ruas da Capital. Apenas nos dois primeiros meses deste ano, foram realizados 3.489 procedimentos pelo Vet Móvel. Segundo o secretário, em 2021, foram realizadas 13 mil castrações nas unidades para tentar conter o aumento de gatos e cachorros.



Para castrações nos Vet Móveis, tutores de cães e gatos de Fortaleza podem realizar cadastro exclusivamente pelo telefone 156 e aguardar por agendamento confirmado pela Coepa.



Já as pessoas que desejem levar seus animais para uma consulta, podem ligar para o número (85) 3272 3356, realizar a triagem pela ligação com o veterinário que indicará o melhor local para levar o gato ou cachorro. Os casos mais leves podem ser encaminhados para um dos Vet Móveis e os casos mais delicados podem ser tratados na Clínica Jacó, no bairro Passaré.



Serviço

Adoção de animais castrados

Período: Até sexta-feira, 18/03

Contatos: (85) 3272 3356 e (85) 3472 3005 - Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa)

Atendimento: Das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas



Tags