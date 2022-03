Ceará tem previsão de chuvas em todas as regiões entre sábado e segunda

De sábado, 12, a segunda-feira, 14, a tendência é de chuva em todas as macrorregiões do Ceará, com destaque para centro-sul (Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns), Litoral Norte e Ibiapaba. Na maior parte do Estado, chuvas devem ser de fracas a moderadas. Porém, podem ser fortes no centro-sul e noroeste (Ibiapaba e Litoral Norte. Precipitações devem ser decorrentes principalmente de áreas de instabilidade devido á proximidade da zona de convergência intertropical.

Previsão para o dia 12/3:

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

As chuvas poderão se concentrar nos períodos:

Manhã: Todas as macrorregiões.

Tarde: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns. .

Noite: Em todas as macrorregiões.

Previsão para o dia 13/3:

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva.

As chuvas poderão se concentrar nos períodos:

Madrugada: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Manhã: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Tarde: Todas as macrorregiões.

Noite: Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Previsão para o dia 14/3:

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões..

As chuvas poderão se concentrar nos períodos:

Madrugada: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Manhã: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

Tarde: Todas as macrorregiões.

Noite: Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Fonte: Funceme

Onde mais choveu em 24 horas

Choveu em 95 municípios do Ceará entre a manhã de sexta-feira, 11, e a manhã deste sábado, 12, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior chuva foi registrada em dois postos no município de Lavras da Mangabeira, com 130 e 125 milímetros. Em Viçosa do Ceará, as precipitações chegaram a 109 milímetros no mesmo intervalo de 24 horas.

Veja os 30 postos pluviométricos com maiores chuvas entre 11 e 12 de março:

1 - Lavras da Mangabeira (IBOREPI): 130.0

2 - Lavras da Mangabeira (MANGABEIRA): 125.0

3 - Viçosa do Ceará (MANHOSO): 109.0

4 - Croatá (SANTA TEREZA): 83.2

5 - Tamboril (OLIVEIRA): 82.0

6 - Granja (TIMONHA): 81.0

7 - Catunda (CATUNDA): 80.3

8 - Granja (ADRIANOPOLIS): 75.0

9 - Várzea Alegre (BOA VISTA): 75.0

10 - Granjeiro (NOVO GRANGEIRO): 65.0

11 - Coreaú (AÇUDE DIAMANTE): 65.0

12 - Potiretama (POTIRETAMA): 62.0

13 - Crateús (IRAPUA): 61.0

14 - Aurora (SANTA VITORIA - LAGES): 60.6

15 - Moraújo (AÇUDE VÁRZEA DA VOLTA): 60.0

16 - Ibiapina (SANTO ANTONIO DA PINDOBA): 59.2

17 - Frecheirinha (ACUDE ANGICOS): 58.0

18 - Granja (PESSOA ANTA): 57.0

19 - Mucambo (MUCAMBO): 57.0

20 - Várzea Alegre (RIACHO VERDE): 55.0

21 - Ipaumirim (SANTO ANTONIO): 53.0

22 - Potiretama (ACUDE POTIRETAMA): 53.0

23 - Lavras da Mangabeira (LAVRAS DA MANGABEIRA): 52.4

24 - Independência (RECIFE): 52.0

25 - Pereiro (PEREIRO): 50.0

26 - Senador Sá (SALAO): 49.2

27 - Santa Quitéria (TRAPIA): 49.0

28 - Potengi (VILA ALECRIM): 48.0

29 - Lavras da Mangabeira (QUITAIUS): 48.0

30 - Barro (MONTE ALEGRE): 47.8

Total de postos com chuva em todo o estado: 158 de 164 postos informados

Total de municípios com chuva em todo o estado: 95

Fonte: Funceme

