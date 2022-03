Ceará pode ter chuvas intensas nas próximas horas, indica boletim da Funceme

Em novo boletim divulgado na noite deste sábado, 12, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) manteve a previsão de mais chuvas em todas as macrorregiões do Estado até a próxima segunda-feira, 14, e indicou risco potencial de precipitações intensas entre hoje e este domingo, 13.



As regiões Norte, Centro-Sul, Cariri, Inhamuns e parte do Litoral de Fortaleza são as que apresentam maiores possibilidades de registrar altos volumes pluviométricos.



O documento da Funceme afirma que, nestas áreas, não está descartada a possibilidade de alagamentos, enchentes, inundações, chuva de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento. As chances disso acontecer, segundo previsão do órgão, variam de 20% a 40%.

Segundo a Funceme, a projeção meteorológica foi baseada na análise de dados dos modelos numéricos globais e regionais do próprio órgão e de outras instituições meteorológicas nacionais e internacionais.



O cenário favorável para chuvas no Ceará decorre da formação de áreas de instabilidade provenientes da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Fatores locais, como temperatura, relevo e umidade, também contribuem para os eventos pluviométricos, que são registrados em todas as áreas do Estado desde a última quinta-feira, 09 .



Ajuda



Caso as chuvas resultem em algum dano material ou físico, o ideal é acionar imediatamente a Defesa Civil, por meio do telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Ambas as ligações podem ser feitas gratuitamente de qualquer ponto do Estado. Os serviços funcionam em regime de prontidão, 24 horas por dia.





