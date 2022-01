Cursinho UECEVest retoma atividades presenciais e abre matrículas

Expectativa é que as aulas iniciem no dia 14 de fevereiro para alunos da modalidade intensiva e em 7 de março para alunos do extensivo; inscrições são realizadas no site do cursinho

O Núcleo Pré-universitário UECEVest abre inscrições para novas turmas nos turnos manhã e tarde. As matriculas podem ser realizadas até 10 de fevereiro. Ao todo, serão ofertadas sete turmas, nas modalidades intensivo e extensivo.

Podem se matricular pessoas que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio e querem se preparar para ingressar na Universidade, via vestibular ou Enem. Não há limitação de idade para as inscrições.



Segundo a organização, a modalidade intensiva tem duração de um semestre. Dessa forma, é indicada para os que pretendem prestar vestibular no meio do ano. Já o extensivo tem duração de dois semestres, indicado para quem vai fazer o Enem ou quem vai prestar vestibular entre o final de 2022 e início de 2023.



A previsão é que as aulas iniciem em 14 de fevereiro para alunos do intensivo e em 7 de março para alunos do extensivo. A princípio, as aulas devem ocorrer pela manhã, das 07h15min às 12h; e pela tarde, das 13h15min às 18h. Os estudantes receberão apostilas e terão direito a carteira de estudante.

As inscrições são realizadas no site da Instituição. No momento da matrícula, os interessados devem apresentar RG, CPF, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração que está cursando, preferencialmente o 3° ano do Ensino Médio, comprovante de residência com CEP, foto 3×4 e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Serviço

Inscrições cursinho UECEVest

Quando: até 10 de fevereiro

Inscrições: gratuitas e pelo site da Instituição

A equipe do UECEVest está disponível para esclarecimentos pelo telefone 85 3101-9658 (WhatsApp) e pelo e-mail: [email protected]



