Cursinho da Uece abre 56 vagas para estudantes de baixa renda; saiba como se candidatar

Estudantes do ensino médio da rede pública estadual ou municipal de ensino no Ceará poderão, entre os dias 10 e 23 de janeiro, se candidatar para uma das 56 vagas gratuitas para o cursinho preparatório para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o UeceVest. As inscrições serão feitas online por meio de formulário eletrônico disponível no site da universidade.

As vagas destinam-se para estudantes que cursem qualquer série do ensino médio ou tenham concluído o referido grau em instituições de ensino da rede pública e que tenham renda familiar por pessoa de no máximo meio salário mínimo. Além disso, está vetada a participação de pessoas com ensino superior completo ou com vínculo empregatício formal.

As vagas disponibilizadas serão distribuídas em duas modalidades do cursinho: intensivo e extensivo. A primeira tem duração de um semestre letivo com aulas a partir do dia 14 de fevereiro deste ano e a segunda modalidade com o dobro de tempo, com inicio previsto para o dia 7 de março. A Uece estima a formação de sete turmas de alunos, entre os egressos pelo edital de vulnerabilidade socioeconômica e pagantes.

Para quem não for concorrer a uma vaga no UeceVeste por meio do edital de alunos baixa renda, o cursinho estará recebendo matrículas entre os dias 10 a 31 de janeiro, também pela internet. Mais informações sobre os valores podem ser consultadas pelo telefone 85 3101-9658 entre 9h e 12h, pela manhã, e de 13h até as 16h no período da tarde.

Quais documentos são necessários para concorrer as vagas de graça no UeceVest?

Todos os documentos devem ser enviados em anexo ao formulário de inscrição em formato PDF. A Uece disponibiliza ainda o telefone 31019658 e o e-mail <[email protected]> para esclarecimento de dúvidas sobre o processo de inscrição.

Comprovante de inscrição no CadÚNico

Comprovante de serviços de água e energia elétrica

Em caso de beneficiário, comprovar recebimento do Auxílio Brasil

Ficha de inscrição (em anexo ao edital de seleção)

Foto 3x4

Cópia do RG e CPF

Cópia do título de eleitor para maiores de 18 anos

Cópia cartão de vacinação

Histórico escolar declaração escolar ou certificado de conclusão do ensino médio

Para responsáveis por filhos menores de 12 anos, apresentar certidão de nascimento dos filhos

O resultado final do processo de seleção será divulgado no site da Uece no dia 10 de fevereiro. Mais informações podem ser encontradas no edital do processo seletivo, aqui.

