Com 47 milhões de m³ de armazenamento, Barragem Amarelas é inaugurada no Ceará

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 12, pelo Governo do Ceará, a Barragem Amarelas, no município de Beberibe, a 82 quilômetros de Fortaleza. Com capacidade de armazenamento de 47.680 milhões de m³, o equipamento irá garantir o abastecimento do município e da cidade de Fortim, no Litoral Leste do Estado. O investimento total da obra hídrica foi de R$ 13,5 milhões.

Além de garantir o abastecimento das cidades, a obra irá beneficiar a agricultura da região por meio da utilização de água encanada nas residências. De acordo com a moradora da comunidade de Amarelas, Naiane dos Santos Lima, 29, que cultiva caju, mandioca e leguminosas, a possibilidade de poder receber água encanada em casa será um benefício para a agricultura e qualidade de vida na região.

A prefeita de Beberibe, Michele Cariello, explicou que, inicialmente, a Barragem será utilizada para piscicultura, agricultura e pecuária da região e depois ampliar o abastecimento para demais regiões. “Depois, quando ela [Barragem Amarelas] atingir um nível maior de água, dependendo do estudo de salinização dela, vamos fazer sistemas de abastecimento para beneficiar as comunidades próximas: Ema, Amarelas, Umari-Palmeira, Pirangi e Juazeiro”, disse.

Na inauguração, estiveram presentes o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), o secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira; da prefeita de Beberibe, Michele Cariello; do vice-prefeito de Fortim; Igor Ciriaco; do secretário Nacional de Segurança Hídrica, Igor Aires Nunes; e demais autoridades.

Conforme o governador Camilo Santana, a prioridade para o Estado é a segurança hídrica. “A questão da água para nós é prioridade. Nós enfrentamos muitos anos seguidos de seca no Ceará" disse.

O chefe do Executivo também ressaltou que por meio de várias etapas do Projeto São José está sendo possível levar oportunidades e assistência para as comunidades rurais. O projeto, executado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), é responsável por ampliar o acesso aos serviços de água e saneamento nas áreas rurais.

A obra da Barragem Amarelas contou com recursos oriundos de uma parceria entre Governo do Ceará e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), do Governo Federal. A execução foi coordenada pela SRH, por meio da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra).

