Suspeito de matar irmão por LGBTfobia é preso pela Polícia Civil do Ceará

A apuração da Polícia Civil do Ceará, que é responsável pela prisão, aponta que o crime foi motivado pela discriminação em razão da orientação sexual da vítima

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de matar o próprio irmão a facadas por LGBTfobia. O crime aconteceu na terça-feira, 11, na cidade de Iguatu, no Ceará, e o homem foi preso em menos de 12 horas após o caso. A apuração da Polícia Civil do Ceará, que é responsável pela prisão, aponta que o crime foi motivado pela discriminação em razão da orientação sexual da vítima.

O preso identificado como José Elidomar Pereira Lima, de 46 anos, foi ouvido e autuado por homicídio qualificado pelo motivo torpe, em razão da conduta homofóbica.

De acodo com a Polícia Civil, as investigações foram deflagradas por equipes da Delegacia Regional de Iguatu, logo após o crime ser registrado nessa terça-feira, 11, no bairro Jardim Oásis. A vítima de 36 anos foi lesionada a faca e não resistiu aos ferimentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

José Elidomar Pereira Lima foi encaminhado à unidade policial, onde foi ouvido e autuado, divulgou a Polícia Civil.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o (88) 3581 0307, telefone da Delegacia Regional de Iguatu.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tags