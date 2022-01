Homem investigado por latrocínio de idosa é preso em Independência

Na tarde dessa terça-feira, 11, Francisco Antônio Alves Moreira, 43, conhecido como Chico Macambira, foi preso por suspeita de latrocínio contra um idosa de 64 anos. A prisão aconteceu após um trabalho conjunto da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), na localidade de Agrovila, zona rural de Independência.

Segundo informações passadas pelos profissionais de segurança, o suspeito era conhecido na região por praticar crimes e também morava próximo ao imóvel da vítima. De acordo com populares da região, Francisco teria sido visto fazendo compras para ajudar no velório da mulher, atitude adotada para não levantas suspeitas do crime.

No momento da prisão, o suspeito foi interrogado, onde foi encontrada uma quantia significativa em dinheiro. Além disso, ele possui passagem pela polícia por tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, posse irregular de arma de fogo e tentativa de furto qualificado.

Francisco foi conduzido à Delegacia Municipal de Independência, unidade da PC-CE, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária. A ordem judicial foi representada pela PC-CE para seguir com as investigações sobre o crime de latrocínio.

