Novos Talentos: curso para estudantes de Jornalismo está com inscrições abertas até dia 24

As inscrições devem ser feitas pelo site do programa. Os estudantes selecionados terão três meses com aulas práticas e teóricas no O POVO

Até o dia 24 de janeiro estão abertas as inscrições para a próxima turma do Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, que é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. As inscrições são exclusivamente on-line e podem ser feitas pela página oficial do programa.

O candidato que quiser participar da seleção deve preencher a ficha de inscrição no site do Curso Novos Talentos. O estudante deve estar cursando a partir do 4º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. No site estão todas as informações referentes ao curso e às provas de seleção (Redação, Língua Portuguesa e Atualidades).

As provas serão realizadas remotamente assim como todas as demais etapas da seleção. Os aprovados finais terão aulas práticas nas editorias do jornal impresso, portal, O POVO+, mídias sociais e na rádio O POVO CBN. Nessa etapa, os alunos acompanham o trabalho dos repórteres, participam de reuniões de pauta, cobrem acontecimentos e escrevem textos. As tarefas são orientadas pelos editores de cada núcleo.

O curso, que tem a duração de três meses, também oferece aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas pelos jornalistas Plínio Bortolotti (coordenador do curso) e Daniela Nogueira.



SERVIÇO

Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo



Calendário:

- Inscrições: até 24 de janeiro

- Prova escrita de Redação: 26 de janeiro

- Prova escrita de Português e Atualidades: 9 de fevereiro

- Curso com os 8 selecionados finais: de 29 de março a 29 de junho