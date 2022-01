Menos de 20% das crianças aptas à vacina contra a Covid-19 estão cadastradas no CE

A poucos dias do início da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, apenas 18,58% do público infantil apto a receber a dose do imunizante no Ceará está cadastrado na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Dos 904 mil cearenses nesta faixa etária, apenas 168 mil estão com os dados inseridos no sistema. A informação foi revelada pelo governador Camilo Santana (PT) durante live nas redes sociais nesta quarta-feira, 12.



Ao apontar que o número está muito abaixo do esperado, Camilo fez um apelo para que os pais providenciem o cadastro dos seus filhos com antecedência. “Ainda é muito pouco [esse número]. Você pode fazer o cadastro do seu filho e da sua filha no site da Sesa. Eu mesmo já fiz o do Pedro, meu filho de onze anos, e o da Luiza, de nove anos, para que possam, imediatamente, assim que as doses chegarem, receberem a vacina”, disse o governador, acrescentando que não há necessidade de apresentação de prescrição médica no processo de cadastramento.

Segundo Camilo, o Ministério da Saúde (MS) estipulou a distribuição dos primeiros lotes de vacinas pediátricas aos estados na próxima sexta-feira, 14. O governador disse que as doses serão distribuídas aos municípios cearenses no mesmo dia que desembarcarem no Estado. Ele frisou que há uma mobilização das autoridades sanitárias cearenses para que o maior número de crianças possível seja vacinado antes do retorno às aulas, previsto para fevereiro.



“Vai ser um momento muito importante porque coincide com o período da volta às aulas, então o ideal é que as nossas crianças estejam vacinadas para retornar com segurança às escolas neste ano letivo de 2022. É muito importante que os pais façam o cadastro para que esse processo seja o mais rápido possível”, reiterou o pedido.



O cadastro para a vacinação de crianças contra a Covid-19 no Ceará foi aberto no dia 16 de dezembro, mesma data em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do imunizante da Pfizer no grupo de 5 a 11 anos. O procedimento é o principal requisito para o agendamento da aplicação, que também será informado pela mesma plataforma da Sesa.



Passo a passo para se cadastrar no Saúde Digital:

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital e clicar em "Quero me cadastrar".



2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional.



3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente.



4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina.



5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail.



6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.



O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.



No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".



Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.



Como acessar o cadastro de vacinação?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.



Para os fortalezenses é possível consultar o cadastro também pelo site Vacine Já!



Alterações no cadastro são permitidas?



O site Saúde Digital permite que as pessoas já cadastradas atualizem seus dados. Para isso é necessário acessar o sistema com o CPF e a senha criada. O site fornecerá os dados gerais do cadastro e para alterá-los clique na opção "Editar cadastro".



