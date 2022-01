Vila das Artes abre inscrições para curso de iniciação em teatro

A Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso “Percursos de Teatro para Crianças e Adolescentes”. A formação, que será gratuita e com caráter de iniciação teatral, é destinada a jovens entre 8 e 14 anos.

O objetivo é promover a inserção e a qualificação de crianças e adolescentes na arte teatral. Durante as aulas, serão ensinados conteúdos técnicos, teóricos e artísticos que abrangem as mais variadas formas de fazer teatro.

De acordo com Graça Freitas, coordenadora da Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, o curso auxilia no desenvolvimento de diversas habilidades, como a desenvoltura em público, oratória, escrita, além de criatividade.

O “Percursos de Teatro para Crianças e Adolescentes” permanece com inscrições abertas até o dia 13 de fevereiro, por meio de formulário on-line. O edital com todas as informações está disponível no site do Instituto Iracema.

No total, serão ofertadas 80 vagas. Haverá uma turma para crianças de 8 a 10 anos e outra para adolescentes de 11 a 14 anos.

A seleção ocorrerá por meio de uma vivência coletiva, que acontecerá presencialmente na sede do equipamento cultural. Também há a possibilidade dessa experiência se tornar remota, a depender dos decretos. A atividade consistirá em brincadeiras, jogos e entrevista com o candidato na companhia de seu responsável.

Percursos de Teatro para Crianças e Adolescentes

Quando: a partir de 7 de março

Inscrições: em formulário on-line até o dia 13 de fevereiro

Mais informações: pelo número (85) 3105-1402 ou pelo e-mail [email protected]



