Carga de madeira ilegal é apreendida pela PRF em São Gonçalo do Amarante

Uma carga de madeira ilegal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em São Gonçalo do Amarante, na noite dessa terça-feira, 11. A equipe da PRF abordou um caminhão Chevrolet D 11000, com madeira em lenha, conduzido por um homem de 40 anos. A ação aconteceu por volta das 18 horas, no quilômetro 40 da BR-222.

O motorista informou que não possuía autorização ambiental para a extração ou o transporte da madeira.

O caminhão e a carga foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA). O homem foi detido por crime ambiental.

