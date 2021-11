Previsão muda, e Ceará pode ter chuvas ainda no feriado de Proclamação da República

Dados atualizados da Funceme indicam previsão de chuvas em parte do Estado para esta segunda-feira, 15, e possibilidade de precipitação em todo o Ceará na terça-feira, 16

Apesar de ter previsto inicialmente um feriadão com céu aberto em todo o Estado e poucas chances de chuvas, a Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizou os dados para esta segunda-feira, 15. No último boletim divulgado pelo órgão, há possibilidade de chuvas ainda hoje em parte do Ceará, e todo o Estado pode receber precipitações nesta terça-feira, 16.

Segundo a Fundação, uma análise feita na manhã de hoje indica condições de instabilidade se formando no céu cearense. Cariri, Ibiapaba, Litoral Norte e Sertão Central podem ter chuva isolada e passageira entre os períodos da tarde e da noite.

A intensidade deve variar "entre fraca e moderada". É possível, porém, que haja precipitações mais fortes em alguns locais.

Já na terça-feira, 16, o cenário fica mais propenso a chuvas no Estado inteiro. A Funceme indica que todas as macrorregiões do Ceará têm chances de precipitação, concentrando-se entre a madrugada e a manhã.

No Centro-Sul (Cariri, parte sul da macrorregião de Jaguaribe, e centro-sul das macrorregiões Sertão Central e Inhamuns), são esperadas chuvas de intensidade variada, podendo ir de fraca a forte, ao longo de todo o dia. Nas outras macrorregiões, a precipitação deve ser isolada e passageira.

