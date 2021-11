Feriadão deve ter céu limpo e poucas chuvas no Ceará

Apesar da rápida chuva que banhou Fortaleza na manhã deste sábado, 13, o resto do feriadão deve ser de sol em todo o Estado. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Do sábado, 13, até a segunda-feira, 15, o boletim metereológico prevê variação entre "parcialmente nublado" e "sem nuvens" em todas as macrorregiões do Ceará. Na faixa litorânea, os três dias têm possibilidade de chuvas, que é considerada baixa.

Para o sábado, há também uma probabilidade pequena de precipitação na Ibiapaba, no Cariri, no Certão Central e nos Inhamuns. No restante do Estado, o céu segue limpo.

Nestas regiões, o boletim da sexta-feira, 12, já apontava alguma chance de chuva entre a madrugada e a manhã. De acordo com a Funceme, a precipitação, se ocorrer, deve variar "de fraca a moderada".

No domingo, as áreas que têm risco de chuva além do litoral são Maciço de Baturité e Ibiapaba. Outras áreas do Ceará devem permanecer com céu aberto.

A segunda-feira, por fim, tem possibilidade de chuvas somente no litoral. Assim como nos outros dias, o risco de precipitação é baixo.

