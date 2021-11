Ceará deve ter chuva no feriado em todas as macrorregiões, aponta Funceme

O Ceará deve apresentar condições favoráveis para ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões do Estado nesta segunda-feira, 15, Dia da Proclamação da República. É o que aponta previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgada neste domingo, 14. Segundo o órgão, as chances de precipitações são ainda maiores no Cariri, Sertão Central e Inhamuns.



Ainda de acordo com a Funceme, o cálculo meteorológico é resultado da formação de áreas de instabilidades sobre o oceano Atlântico e no leste do Nordeste. Também influenciam para o cenário a brisa terrestre e efeitos locais, como temperatura, umidade relativa do ar e presença de calor.



Nas primeiras horas do feriado, as regiões que deverão apresentar condições propícias para precipitações são os litorais de Fortaleza e Pecém, além do Maciço de Baturité. Para as demais áreas do Estado, as chuvas podem ser registradas entre a tarde e madrugada.



Na terça-feira, 16, as chances de precipitações diminuem consideravelmente e o céu deverá variar entre nublado e parcialmente nublado em quase todas as macrorregiões. São esperadas pancadas isoladas apenas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Temporal no Centro-Sul



Na madrugada deste domingo, 14, foram registradas fortes precipitações em pelo menos sete cidades do Interior Sul cearense. O maior volume acumulado foi em Icó, que teve um temporal de 130 mm, conforme dados da Funceme. Acompanhada de trovões e ventos fortes, a noite chuvosa foi de enorme susto para uma família na zona rural da cidade que teve a sua casa atingida por um raio. No momento da descarga elétrica, seis pessoas estavam na residência, mas felizmente ninguém ficou ferido.



Além de Icó, houve precipitações em Várzea Alegre (71 mm); Cariús (60 mm); Jucás (45 mm); Porteiras (33 mm); Umari (33 mm); Iguatu (33 mm); e Ipaumirim (32 mm).



