Bombeiros resgatam jiboia de porta de igreja em Sobral

Bombeiros da 1º Companhia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza resgataram, na manhã da última sexta-feira, 12, uma jiboia que estava nas grades de uma igreja do município.



De acordo com a corporação, o animal, que estava sem ferimentos e media cerca de dois metros, foi levado para uma área de proteção ambiental em Meruoca.

Nos últimos anos o resgate de animais vem crescendo no Estado. Em 2019, foram realizados 3919 resgates em Fortaleza e interior do Ceará. O número saltou para 5217 e, de janeiro a outubro deste ano, já houve o resgate de 5327 animais por equipes dos Bombeiros.

