Teleférico do Caldas é inaugurado com foco no ecoturismo e geração de empregos

Após seis anos de obras, bondinhos foram entregues neste sábado, 13, junto com a estrutura do Complexo Ambiental Mirante do Caldas

Com investimento de quase R$ 14 milhões, o Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha, foi inaugurado nesse sábado, 13, após mais de seis anos do início das obras. Localizado no Distrito do Caldas, área privilegiada na Chapada do Araripe, o espaço conta com teleférico, café cultural, Borboletário e um Centro de Interpretação Histórica e Ambiental. O local começa a receber visitantes já neste domingo, 14.



Em discurso durante a cerimônia de inauguração, o governador Camilo Santana ressaltou que o Complexo deve fomentar ainda mais o ecoturismo na região do Cariri, já reconhecida pelas suas riquezas naturais e forte tradição cultural. “Temos a primeira unidade de conservação criada no País, que é a Floresta Nacional do Araripe. Temos um patrimônio cultural e científico muito forte. Estamos apostando em uma grande vocação”, disse o governador, acrescentando que nos primeiros 30 dias de operação, o teleférico disponibilizará passeio gratuito para todos os visitantes.

Sobre o assunto No Cariri, Camilo cumpre agenda ao lado de Ciro e de candidatos do PDT à sucessão

Brasil não vai eleger "um juiz ladrão", diz Ciro sobre candidatura de Moro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também presente na solenidade, a vice-governadora Izolda Cela destacou que a nova estrutura turística reúne um mix de atrativos para potencializar o desenvolvimento da região. Ela também frisou a necessidade de equilibrar a utilização dos recursos naturais com interesses econômicos. “O Cariri concentra duas riquezas que fazem do turismo uma qualidade muito especial: a cultural e a natural. Então, a gente tem aqui a conjugação dessas coisas que, com certeza, com uma estrutura dessa, induz esse desenvolvimento do pilar da nossa riqueza que é o turismo com esses objetos importantes”, pontuou a vice-governadora.



A inauguração ainda contou com as presenças dos prefeitos de Barbalha, Guilherme Saraiva, de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra e do Crato, José Aílton Brasil. O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), além do atual e do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto e Roberto Cláudio, respectivamente, também compareceram ao evento.



Iniciadas em 2016, as obras do Mirante do Caldas envolveram a recuperação e reforma de um prédio histórico no distrito que carrega o nome do complexo, a construção de uma linha de teleférico com duas estações (Bom Jesus e Mirante do Cruzeiro), passarela de acesso e a plataforma do mirante. O percurso entre as estações é de cerca de 540 metros e poderá ser concluído em oito minutos. No total, são 34 cadeiras com três assentos, levando os visitantes da sede do distrito ao ponto mais alto da Chapada do Araripe. Seis torres de 11 a 16 metros dão sustentação à estrutura do teleférico.



O Complexo será administrado, inicialmente, pelo Instituto Dragão do Mar, que ficará responsável por promover ações de educação ambiental e patrimonial, exposições, atividades artísticas, cursos, visitas guiadas e a operação logística dos bondinhos. Segundo o Governo do Estado, pelo menos 100 empregos diretos e indiretos serão criados para viabilizar o funcionamento da nova estrutura.



Além do passeio no teleférico, os visitantes terão como opção de programa visita ao Centro de Interpretação Histórica e Ambiental da Chapada do Araripe. O espaço apresentará exposição permanente sobre a história geológica da região, mostrando o rico patrimônio arqueológico, a biodiversidade e a cultura popular local, que se mistura com a religiosidade. No alto da Chapada, onde fica a estação do Cruzeiro, os usuários terão acesso ao Borboletário do Cariri – espaço dedicado ao estudo das borboletas que vivem e se reproduzem na Floresta Nacional do Araripe. O local será coordenado por pesquisadores da Universidade Regional do Cariri (Urca). (Colaborou: Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri)

Funcionamento do Complexo Ambiental Mirante do Caldas

Teleférico



Funcionamento: a partir de 14 de novembro, de 9:00 às 17:00 quarta a domingo e feriados, respeitando os limites de capacidade do equipamento e todos os protocolos de segurança sanitária.



Ingressos do teleférico: Retirada na bilheteria da Estação Bom Jesus. Cada ingresso dá direito ao trajeto de ida e volta. Inicialmente, serão disponibilizados 80 ingressos por hora para o passeio no teleférico.



Durante o período de operação assistida, que será no primeiro mês, os ingressos serão distribuídos de forma gratuita e atendendo preferencialmente a população da comunidade do Caldas.



Reservas de bilhete através de agendamento no site do Mirante do Caldas ou presencialmente na bilheteria.



Centro de Interpretação Histórica e Ambiental da Chapada do Araripe e Café



Funcionamento: 9:00 às 18:00 terça a domingo e feriados



Borboletário do Cariri



Funcionamento: 10:00 às 15:30 - terça a domingo e feriados



Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas e acessos ilimitados. Acesse OP+.

Tags