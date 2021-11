Bombeiros resgatam porco-espinho em praça no centro de Jucás

Um porco-espinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) neste sábado, 13, em uma praça no município de Jucás, região Centro-Sul do Estado. O animal foi encontrado por populares em cima de uma árvore por volta das 11 horas. Durante a captura, realizada por dois agentes da corporação, o mamífero ainda tentou se defender ao expelir alguns espinhos – que funcionam como uma espécie de armadura para proteção. Apesar disso, o procedimento foi concluído sem intercorrências.



Após o resgate, o porco-espinho foi solto em uma área de mata nativa nas imediações do Monte Cruz de Pedras, em Iguatu. O animal foi transportado em uma caixa de madeira e, com a ajuda dos bombeiros, subiu em uma árvore para retornar ao habitat natural.



Considerado uma das espécies mais exóticas da fauna, o porco-espinho não oferece riscos aos humanos, desde que não sejam tocados. O animal usa seus espinhos, que podem chegar a até 10 cm, para se defender de predadores como leopardos e leões. Ao se sentir ameaçado, o mamífero costuma bater as patas traseiras ou grunhir constantemente. Outra reação é a soltura dos espinhos, que se desprendem facilmente da pele quando o animal atinge um estado de agitação.



Veja o momento da soltura do animal:





