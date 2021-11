Raio atinge residência durante forte temporal em Icó, no Interior do Ceará

Uma casa foi atingida por um raio durante um forte temporal registrado na madrugada deste domingo, 14, no município de Icó, região Centro-Sul do Estado. O caso ocorreu na avenida Monsenhor Frota, no centro da cidade. No momento da descarga elétrica, seis pessoas estavam dentro da residência, mas nenhuma ficou ferida.



O raio atingiu uma antena parabólica instalada no telhado da casa e danificou vários equipamentos eletrônicos, como ar-condicionado, televisores, roteadores e lâmpadas. A descarga também provocou uma leve rachadura na parede que dava sustentação à antena e partiu ao meio dezenas de telhas.



O episódio ocorreu em meio a uma tempestade de 130 milímetros, acompanhada de trovões e ventos fortes. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o temporal começou por volta de 1 hora e se estendeu por toda a madrugada.



Ainda conforme a Funceme, outras seis cidades do interior Sul cearense tiveram registros de precipitações nas primeiras horas deste domingo: Várzea Alegre (71 mm); Cariús (60 mm); Jucás (45 mm); Porteiras (33 mm); Umari (33 mm); Iguatu (33 mm); e Ipaumirim (32 mm).



