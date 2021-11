Casas são evacuadas após vazamento de amônia em fábrica de gelo de Itaitinga

Apesar do incidente, não houve registro de inalação do gás pelos moradores, segundo informou o Corpo de Bombeiros

Dezenas de moradores do bairro Ancuri, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram evacuados de suas residências na madrugada deste domingo, 14, por causa de um vazamento de gás amônia em uma fábrica de gelo localizada a cerca de cinco quarteirões das casas. O incidente foi causado pelo rompimento de um cano no sistema de tubulação da empresa. Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE), que ajudou os funcionários a conter o vazamento, não houve registro de inalação do gás pelos moradores.



Segundo o tenente Jairo Severino Brasil, a área no entorno da fábrica foi isolada por precaução para evitar possíveis danos à saúde dos moradores e transeuntes. "Ao visualizar o local, em distância segura, estabelecemos o posto de comando. Identificamos o supervisor da empresa que informou que o operador de máquinas já se encontrava no local, solucionando o vazamento”, explicou o bombeiro.

Para conter a disseminação do gás, que pode afetar diretamente o sistema respiratório, os funcionários da empresa utilizaram equipamentos de proteção respiratória autônoma e se revezaram com os agentes do CBM-CE na execução das medidas de segurança preventiva. A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e a Guarda Municipal de Itaitinga também estiveram no local para controlar o trânsito e impedir o acesso de motoristas até o limite da área isolada.

Problema no sistema de tubulação foi corrigido ainda na madrugada, pouco depois do vazamento ter sido controlado (Foto: Ascom/CBM-CE)



Perigos da amônia



Também conhecida como amoníaco, a amônia é um tipo de gás tóxico composto por um átomos de nitrogênio e de hidrogênio. Caso inalado, pode queimar as vias aéreas, causando tosse, desconforto no peito, falta de ar e até asfixia.



A substância é utilizada na preparação de fertilizantes e em processos de refrigeração industrial. Também é usada na indústria petroquímica e nos procedimentos de extração de metais como cobre e níquel.



Por ser uma substância corrosiva, o gás pode causar irritações e queimaduras na pele. Se atingir os olhos, afeta diretamente a retina e, em alguns casos, resulta em perda total ou parcial da visão.



