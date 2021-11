Caminhão carregado com frutas e verduras tomba na Região Metropolitana de Fortaleza

Via ficou parcialmente interditada e guincho foi acionado para retirar o veículo do local; motorista teve ferimentos leves

Um caminhão carregado com frutas e verduras tombou no início da manhã desta segunda-feira, 15, no KM 35 da BR 116, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Veículo foi retirado por volta das 11h30min.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a via teve duas das três faixas interditadas, e um guincho precisou ser acionado para retirar o veículo do local.



Ainda conforme a PRF, o caminhão estava ocupado apenas pelo motorista, que teve ferimentos leves.

Acidente na BR-116, nesta segunda, 15 de novembro (Foto: Divulgação/PRF)



