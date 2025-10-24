IA pode diagnosticar cegueira amazônica, segundo pesquisa

Inteligência artificial (IA) foi capaz de diagnosticar pterígio a partir de fotos tiradas com celular, de acordo com estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) no Amazonas / Crédito: Reprodução/ Diagnostic accuracy of a deep learning model for pterygium detection in Barcelos, Brazilian Amazon

O que é pterígio? Originalmente escrito em inglês, artigo acadêmico — em livre tradução — conceitua a doença como um crescimento fibrovascular comum da conjuntiva (membrana mucosa da pálpebra) que pode invadir progressivamente a córnea e causar comprometimento visual significativo se não for tratado. Origem pode envolver predisposição genética, exposição ambiental etc. Nesse sentido, radiação ultravioleta (UV) é considerada uma das principais causas. Ainda conforme o texto, enquanto a prevalência global da condição foi de aproximadamente 12%, a Amazônia brasileira alcançou taxa em torno de 59%.

Fração do bioma nacional é marcado por altos níveis UV e acesso limitado a serviços de oftalmologia, proporcionando ambiente ideal ao quadro. Estudo afirma apresentar maior domínio conhecido de pterígio na região, ao passo que em Parintins, Amazonas, é a segunda principal causa de deficiência visual e cegueira. Pesquisa defende que IA permite detecção, classificação e monitoramento automatizado de doenças oculares, especialmente em ambientes com ferramentas e especialistas escassos, como no caso de Barcelos.