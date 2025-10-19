Mudanças climáticas já afetam um terço da população amazônica, aponta pesquisa

Povos tradicionais são os mais afetados / Crédito: MICHAEL DANTAS / AFP

As mudanças climáticas já deixaram de ser uma preocupação distante para se tornar parte da rotina de quem vive na Amazônia Legal. Uma pequisa realizada pela associação Umane e pela organização Vital Strategies, com apoio do Instituto Devive mostra que um terço dos moradores da região (32%) afirma ter sido diretamente afetado pelas mudanças climáticas.

Entre os povos e comunidades tradicionais — como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros, — o número é ainda maior, chegando a 42,2%. O inquérito “Mais Dados Mais Saúde – Clima e Saúde na Amazônia Legal” realizado pela Umane e a Vital Strategies é o primeiro a abranger os nove estados da região (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e ouviu 4.037 pessoas entre maio e julho de 2025. Entre os principais impactos percebidos na pesquisa, estão o aumento da conta de energia elétrica (83,4%), da temperatura média (82,4%) e da poluição do ar (75%). Também se destacam o crescimento dos desastres ambientais (74,4%) e o aumento dos preços dos alimentos (73%). O levantamento revela, ainda, que nove em cada dez moradores da região acreditam que as mudanças climáticas estão ocorrendo no Brasil e no mundo nos últimos dois anos (88,4%) e que já estamos vivenciando um aquecimento global (90,6%).

Entre povos e comunidades tradicionais, 24,1% disseram ter percebido piora na qualidade da água e 21,4% relataram problemas na produção de alimentos — índices mais altos que os observados na população geral. Segundo Luciana Vasconcelos Sardinha, diretora adjunta da Vital Strategies, os povos tradicionais estão entre os mais expostos aos efeitos do clima, mas também entre os mais conscientes sobre suas consequências. “Isso ocorre porque as transformações ambientais afetam diretamente seus territórios, interferindo na sua vida de maneira social, cultural e até mesmo econômica. Ao mesmo tempo, essas comunidades mantêm redes de cooperação e práticas ancestrais já reconhecidas por eles para mitigar os impactos”, explica

A pesquisa aponta que as mudanças climáticas estão alterando condições básicas de vida: 83,4% dos entrevistados relataram aumento na conta de energia, 82,4% perceberam elevação da temperatura média e 75% notaram piora na qualidade do ar. Entre os povos tradicionais, 24,1% observaram degradação na qualidade da água e 21,4% relataram queda na produção de alimentos.

“Esse modelo de desenvolvimento feito na Amazônia é excludente e predatório, pois produz muita pobreza e a desigualdade — o que aumenta vulnerabilidade social na região”, afirma Luciana.