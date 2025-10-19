Pesquisadoras da UFC desenvolvem óleo cosmético a partir da tilápia

O desenvolvimento do produto foi o tema da tese de doutorado de Camila Peixoto, no Programa de Pós-Graduação em Química da UFC, sob orientação da professora Nágila Ricardo / Crédito: Divulgação/Guilherme Silva/UFC

Um grupo de pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará (UFC) desenvolveu um produto de uso farmacêutico e cosméticos a partir do óleo obtido das vísceras de tilápia. O óleo possui uma ação hidratante e restauradora da pele e dos cabelos, que utiliza nanotecnologia para ampliar sua eficácia e reduzir reações adversas.

Como é a extração do óleo da tilápia De acordo com Camila, o processo de extração do óleo das vísceras da tilápia é semelhante ao já utilizado na indústria para a obtenção de óleo a partir de outras matérias-primas. "Essa similaridade facilita o escalonamento da produção em larga escala. Além disso, considerando a alta produção de tilápia e o consequente volume de resíduos gerados, há grande potencial para o reaproveitamento desse subproduto de forma eficiente", explica Peixoto. Em relação ao cheiro, o invento estabelece um novo processo de extração do óleo, o que garante um produto livre do odor, com baixa acidez e com propriedades cosméticas de hidratação e restauração.