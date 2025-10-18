Prefeitura de Fortaleza vai doar mil próteses mamárias

Reconstruindo Autoestima: ação da Prefeitura de Fortaleza vai doar mil próteses externas a mulheres mastectomizadas / Crédito: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) / Divulgação

Mil próteses mamárias externas serão doadas para mulheres que passaram por mastectomia — cirurgia realizada para remover total ou parcialmente o tecido mamário. A iniciativa faz parte da ação “Reconstruindo Autoestima”, lançada pela Prefeitura de Fortaleza. Produção artesanal por costureiras dos ateliês municipais Por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), as próteses serão confeccionadas de forma artesanal por 30 costureiras que atuam nos ateliês municipais dos bairros Pici, Canindezinho e José Walter.

As mulheres interessadas em receber uma das próteses podem se inscrever gratuitamente pelo portal Fortaleza Digital. As vagas são limitadas. Conforto, leveza e adaptação ao corpo feminino As próteses serão produzidas em três tamanhos diferentes (P, M e G), com acabamento em tecido, formato anatômico e material leve e confortável, garantindo bem-estar e melhor adaptação ao corpo feminino. A ação integra a programação do Outubro Rosa da SDE, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o enfrentamento do câncer de mama.

Cuidado e desenvolvimento aliados O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Antonio José Mota, destacou que a iniciativa une bem-estar e inclusão produtiva. “Queremos fortalecer a autoestima e, ao mesmo tempo, estimular o protagonismo econômico das mulheres que estão reconstruindo suas vidas com coragem e determinação”, afirmou.