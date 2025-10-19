Dia D de Multivacinação: 25 mil doses foram aplicadas em Fortaleza

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional do Ministério da Saúde (MS) para atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Na Capital, 135 pontos de imunização foram disponibilizados para a população.

Fortaleza aplicou 25.086 doses de vacinas neste sábado, 18, durante o Dia D da Campanha de Multivacinação . O número foi divulgado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) pelas redes sociais.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mais de cinco mil crianças de até dois anos estão com uma ou mais doses atrasadas em Fortaleza. Entre os adolescentes, mais de 53 mil entre 9 e 14 anos não estão com as vacinas em dia.

A campanha segue até o dia 31 de outubro. Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025 estarão disponíveis, incluindo imunizantes contra poliomielite e covid-19, contemplando os esquemas vacinais de crianças e adolescentes.

Os 134 postos de saúde da Capital funcionam normalmente de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana e feriados, duas unidades permanecem de plantão para atender o público, das 8h às 16h30: Mattos Dourado (Edson Queiroz) e Pio XII (São João do Tauape).