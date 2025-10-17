Bebê pitaguary é registrado pela primeira vez com nome da etnia no Ceará

Heine Kayan Agostinho Moreira Vieira Pitaguary é o primeiro bebê da etnia pitaguary registrado oficialmente no Ceará / Crédito: Reprodução/ arquivo pessoal

Conforme a secretária dos Povos Originários do Munícipio, Mara Pitaguary, há somente duas pessoas com essa homologação. Fora Kayan, Ceiça Pitaguary, secretária de Gestão Ambiental e Territorial Indígena do Governo Lula, também conseguiu esse direito. "Para acrescentar o nome da etnia precisa de uma declaração de pertencimento das lideranças", explicou Mara. Poeta alemão e guerreiro: inspiração do nome Nome da criança foi inspirado no poeta alemão Heinrich Heine, conhecido como o “último dos românticos”. Já o intuito com Kayan foi de remeter a ideia de vida, existência e força vital, de um guerreiro.

"Foi o nome que minha companheira escolheu bem antes de saber que seria um menino". A mãe já trabalhou como assessora de comunicação da Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará (Sepince). Juntos há quatro anos, gravidez foi planejada. Segundo Madson, parto foi complicado. "Esperamos que o Kayan cresça com muita saúde e sabedoria, e que pai Tupã der muita força ao Kayan para da continuidade na nossa luta", almejou.